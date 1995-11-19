Зубенко Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубенко Людмила Владимировна

Зубенко Людмила Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1954

Отец: Зубенко Владимир Семенович

Мать: Бугаёва Анна Сергеева

Рождение ребёнка
04.11.1973

Дочь: Алифанова Инна Анатольевна

Отец ребёнка: Алифанов Анатолий Антонович

Рождение ребёнка
08.07.1980

Дочь: Алифанова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Алифанов Анатолий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алифанов Анатолий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алифанова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Алифанов Анатолий Антонович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close