Зубенко Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1954
Отец: Зубенко Владимир Семенович
Мать: Бугаёва Анна Сергеева
Рождение ребёнка
04.11.1973
Дочь: Алифанова Инна Анатольевна
Отец ребёнка: Алифанов Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
08.07.1980
Дочь: Алифанова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Алифанов Анатолий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алифанова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Алифанов Анатолий Антонович