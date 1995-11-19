Бугаёва Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаёва Анна Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1926

Дата смерти

03.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1926

Отец: Бугаев Сергей

Мать: Никитина Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
23.08.1949

Сын: Зубенко Василий Владимирович

Отец ребёнка: Зубенко Владимир Семенович

Рождение ребёнка
30.11.1953

Сын: Зубенко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Зубенко Владимир Семенович

Рождение ребёнка
28.12.1954

Дочь: Зубенко Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Зубенко Владимир Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубенко Владимир Семенович

Смерть
03.01.1994
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