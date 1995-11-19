Бугаёва Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1926
Дата смерти03.01.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1926
Отец: Бугаев Сергей
Рождение ребёнка
23.08.1949
Сын: Зубенко Василий Владимирович
Отец ребёнка: Зубенко Владимир Семенович
Рождение ребёнка
30.11.1953
Сын: Зубенко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Зубенко Владимир Семенович
Рождение ребёнка
28.12.1954
Дочь: Зубенко Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Зубенко Владимир Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1994