Зубенко Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1949
Отец: Зубенко Владимир Семенович
Мать: Бугаёва Анна Сергеева
Рождение ребёнка
12.09.1976
Сын: Зубенко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Журавлева Светлана Александровна
Рождение ребёнка
12.06.1981
Мать ребёнка: Журавлева Светлана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно