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Зубенко Василий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1949

Отец: Зубенко Владимир Семенович

Мать: Бугаёва Анна Сергеева

Рождение ребёнка
12.09.1976

Сын: Зубенко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Журавлева Светлана Александровна

Рождение ребёнка
12.06.1981

Сын: Зубенко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Журавлева Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Светлана Александровна

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