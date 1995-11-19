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Зубенко Владимир Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1920

Дата смерти

19.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1920

Отец: Зубенко Семен

Мать: Акулина

Рождение ребёнка
23.08.1949

Сын: Зубенко Василий Владимирович

Мать ребёнка: Бугаёва Анна Сергеева

Рождение ребёнка
30.11.1953

Сын: Зубенко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Бугаёва Анна Сергеева

Рождение ребёнка
28.12.1954

Дочь: Зубенко Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Бугаёва Анна Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугаёва Анна Сергеева

Смерть
19.11.1995
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