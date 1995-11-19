Зубенко Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1920
Дата смерти19.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1920
Отец: Зубенко Семен
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
23.08.1949
Сын: Зубенко Василий Владимирович
Мать ребёнка: Бугаёва Анна Сергеева
Рождение ребёнка
30.11.1953
Сын: Зубенко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Бугаёва Анна Сергеева
Рождение ребёнка
28.12.1954
Дочь: Зубенко Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Бугаёва Анна Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бугаёва Анна Сергеева
Смерть
19.11.1995