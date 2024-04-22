город Никольск, город Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Никольск

Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Никольское Никольско-Борнуковской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2723.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
335Никольское (Пестровка, Керенский завод), с. вл.при руч. Виргане.7115195758809Церквей православных 2. Школ 2. Больница. Фабрика хрустальная. Механическое заведение для делания земледельческих орудий.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Никольско-Пестровская волость
128. Никольское (Пестровка), село бывшее владельческое, при речке Вергане, дворов 256, жителей 1917, волостное правление (уездный город в 71 версте), 2 церкви православны Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Никольско-Барнуковская волость
село Никольское-Барнуки
Городищенский уезд, Никольско-Пестровская волость
село Никольская-Пестровка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Никольский район
13282Никольскгород53°43'46°04'N-38-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Никольский муниципальный район, Городское поселение город Никольск
56653101001г Никольскгород
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