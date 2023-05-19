Евлахов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.08.1880
Дата смерти28.05.1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1880
Отец: Евлахов Михаил Трофимович
Мать: Евгения Александровна
Бракосочетание
16.08.1904
Жена: Евлахова Эрмиония
Рождение ребёнка
1905
Сын: Евлахов Александр Александрович
Мать ребёнка: Евлахова Эрмиония
Рождение ребёнка
10.06.1908
Дочь: Эрмиония
Мать ребёнка: Евлахова Эрмиония
Баку
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ариадна
Мать ребёнка: Евлахова Эрмиония
Рождение ребёнка
04.01.1912
Сын: Евлахов Орест
Мать ребёнка: Евлахова Эрмиония
Варшава
Рождение ребёнка
07.06.1914
Сын: Евлахов Ириний
Мать ребёнка: Евлахова Эрмиония
Варшава
Рождение ребёнка
06.03.1919
Сын: Евлахов Юрий
Мать ребёнка: Евлахова Эрмиония
Бракосочетание
1933
Жена: Елена Николаевна
Развод
1939
Жена: Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евлахова Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Евлахова Эрмиония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евлахов Ярослав
Мать ребёнка: Евлахова Эрмиония
Смерть
28.05.1966