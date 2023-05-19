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Евлахов Александр Михайлович

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

09.08.1880

Дата смерти

28.05.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1880

Отец: Евлахов Михаил Трофимович

Мать: Евгения Александровна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
16.08.1904

Жена: Евлахова Эрмиония

Рождение ребёнка
1905

Сын: Евлахов Александр Александрович

Мать ребёнка: Евлахова Эрмиония

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1908

Дочь: Эрмиония

Мать ребёнка: Евлахова Эрмиония

Баку
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ариадна

Мать ребёнка: Евлахова Эрмиония

Рождение ребёнка
04.01.1912

Сын: Евлахов Орест

Мать ребёнка: Евлахова Эрмиония

Варшава
Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Евлахов Ириний

Мать ребёнка: Евлахова Эрмиония

Варшава
Рождение ребёнка
06.03.1919

Сын: Евлахов Юрий

Мать ребёнка: Евлахова Эрмиония

Бракосочетание
1933

Жена: Елена Николаевна

Развод
1939

Жена: Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евлахова Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евлахова Людмила Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: Евлахова Эрмиония

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлахов Ярослав

Мать ребёнка: Евлахова Эрмиония

Смерть
28.05.1966
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния