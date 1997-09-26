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(Евлахова) Эрмиония

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Место рождения

Баку

Дата рождения

10.06.1908

Дата смерти

26.09.1997

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1908 г.р.
1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1908

Отец: Евлахов Александр Михайлович

Мать: Евлахова (Войцехович) Эрмиония

Бракосочетание
1932

Муж: Подольский Исаак

Рождение ребёнка
22.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подольский Исаак

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
После 1943

Муж: Залманзон Абрам Наумович

Смерть
26.09.1997

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