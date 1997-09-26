(Евлахова) Эрмиония
Место рожденияБаку
Дата рождения10.06.1908
Дата смерти26.09.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1908
Бракосочетание
1932
Муж: Подольский Исаак
Рождение ребёнка
22.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подольский Исаак
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
После 1943
Смерть
26.09.1997