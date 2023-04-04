Евлахова (Войцехович) Эрмиония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евлахова (Войцехович) Эрмиония

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Войцехович Николай

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Евлахов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлахов Ярослав

Отец ребёнка: Евлахов Александр Михайлович

Бракосочетание
16.08.1904

Муж: Евлахов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Евлахов Александр Александрович

Отец ребёнка: Евлахов Александр Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.06.1908

Дочь: (Евлахова) Эрмиония

Отец ребёнка: Евлахов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Евлахова) Ариадна

Отец ребёнка: Евлахов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
04.01.1912

Сын: Евлахов Орест

Отец ребёнка: Евлахов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Евлахов Ириний

Отец ребёнка: Евлахов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
06.03.1919

Сын: Евлахов Юрий

Отец ребёнка: Евлахов Александр Михайлович

Смерть
1970

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