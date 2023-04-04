Евлахова (Войцехович) Эрмиония
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1970
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Войцехович Николай
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евлахов Ярослав
Отец ребёнка: Евлахов Александр Михайлович
Бракосочетание
16.08.1904
Рождение ребёнка
1905
Сын: Евлахов Александр Александрович
Отец ребёнка: Евлахов Александр Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.06.1908
Дочь: (Евлахова) Эрмиония
Отец ребёнка: Евлахов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Евлахова) Ариадна
Отец ребёнка: Евлахов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
04.01.1912
Сын: Евлахов Орест
Отец ребёнка: Евлахов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
07.06.1914
Сын: Евлахов Ириний
Отец ребёнка: Евлахов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1919
Сын: Евлахов Юрий
Отец ребёнка: Евлахов Александр Михайлович
Смерть
1970