(Левандовская) Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евлахов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евлахова) Вера
Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржанова (Евлахова) Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова (Евлахова) Евгения (Жека)
Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: (Евлахова) Татьяна
Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: (Евлахова) Ксения
Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
09.08.1880
Сын: Евлахов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
24.04.1891
Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович
Смерть
Неизвестно