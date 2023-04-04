(Левандовская) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Левандовская) Евгения Александровна

(Левандовская) Евгения Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левандовский Александр

Мать: (Самборская) Мария Эммануиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлахов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евлахова) Вера

Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржанова (Евлахова) Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова (Евлахова) Евгения (Жека)

Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евлахов Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: (Евлахова) Татьяна

Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: (Евлахова) Ксения

Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
09.08.1880

Сын: Евлахов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
24.04.1891

Сын: Евлахов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Евлахов Михаил Трофимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.