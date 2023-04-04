(Самборская) Мария Эммануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самборская) Мария Эммануиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самборский Эммануил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Сима

Отец ребёнка: Левандовский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Александровна

Отец ребёнка: Левандовский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левандовский Александр

Смерть
Неизвестно
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