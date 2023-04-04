(Самборская) Мария Эммануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самборский Эммануил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Сима
Отец ребёнка: Левандовский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Александровна
Отец ребёнка: Левандовский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно