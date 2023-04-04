Евлахов Михаил Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиОколо 27.02.1919
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евлахов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евлахова) Вера
Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржанова (Евлахова) Евгения Михайловна
Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова (Евлахова) Евгения (Жека)
Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель математики в гимназии
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: (Евлахова) Татьяна
Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: (Евлахова) Ксения
Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна
Рождение ребёнка
09.08.1880
Сын: Евлахов Александр Михайлович
Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
24.04.1891
Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна
Смерть
Около 27.02.1919
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: сыпной тиф