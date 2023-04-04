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Евлахов Михаил Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Около 27.02.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Евлахов Трофим Иванович

Мать: (Ениколопова) Мелания Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлахов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евлахова) Вера

Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржанова (Евлахова) Евгения Михайловна

Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова (Евлахова) Евгения (Жека)

Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Левандовская) Евгения Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель математики в гимназии
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: (Евлахова) Татьяна

Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: (Евлахова) Ксения

Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
09.08.1880

Сын: Евлахов Александр Михайлович

Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
24.04.1891

Сын: Евлахов Борис Михайлович

Мать ребёнка: (Левандовская) Евгения Александровна

Смерть
Около 27.02.1919
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: сыпной тиф

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