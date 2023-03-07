Пахомова (Кононова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Кононова) Прасковья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Дата смерти

15.01.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кононовъ Леонтий

Мать: не указана

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Пахомовъ Захаръ

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Вавилова Мария

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1833

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1833

Сын: Пахомовъ Федоръ

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1834

Сын: Пахомовъ Владимиръ

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1836

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1839

Сын: Пахомовъ Игнатий

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1842

Сын: Пахомовъ Иванъ

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомовъ Алексей

Смерть
15.01.1843
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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