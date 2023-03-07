Пахомова (Кононова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти15.01.1843
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Кононовъ Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пахомовъ Захаръ
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Вавилова Мария
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
09.02.1833
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
09.02.1833
Сын: Пахомовъ Федоръ
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
15.07.1834
Сын: Пахомовъ Владимиръ
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
28.10.1836
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
27.05.1839
Сын: Пахомовъ Игнатий
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
28.03.1842
Сын: Пахомовъ Иванъ
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахомовъ Алексей
Смерть
15.01.1843
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан