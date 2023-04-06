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Пахомовъ Захаръ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пахомовъ Алексей

Мать: Пахомова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1844

Жена: Пахомова Надежда

Рождение ребёнка
24.03.1845

Сын: Пахомовъ Гавриилъ

Мать ребёнка: Пахомова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1846

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Пахомова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1848

Сын: Пахомовъ Афонасий

Мать ребёнка: Пахомова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1849

Сын: Пахомовъ Иванъ

Мать ребёнка: Пахомова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1850

Сын: Пахомовъ Иванъ

Мать ребёнка: Пахомова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1853

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Пахомова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1854

Дочь: Хиония

Мать ребёнка: Пахомова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1855

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Пахомова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1857

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Пахомова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1858

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Пахомова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1860

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Пахомова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1862

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Пахомова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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