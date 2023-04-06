Пахомовъ Захаръ
Место рождения
Дата рождения1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Пахомовъ Алексей
Мать: Пахомова Прасковья
Бракосочетание
26.01.1844
Жена: Пахомова Надежда
Рождение ребёнка
24.03.1845
Сын: Пахомовъ Гавриилъ
Мать ребёнка: Пахомова Надежда
Рождение ребёнка
30.03.1846
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Пахомова Надежда
Рождение ребёнка
01.05.1848
Сын: Пахомовъ Афонасий
Мать ребёнка: Пахомова Надежда
Рождение ребёнка
07.11.1849
Сын: Пахомовъ Иванъ
Мать ребёнка: Пахомова Надежда
Рождение ребёнка
10.11.1850
Сын: Пахомовъ Иванъ
Мать ребёнка: Пахомова Надежда
Рождение ребёнка
15.05.1853
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Пахомова Надежда
Рождение ребёнка
11.04.1854
Дочь: Хиония
Мать ребёнка: Пахомова Надежда
Рождение ребёнка
09.09.1855
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Пахомова Надежда
Рождение ребёнка
11.04.1857
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Пахомова Надежда
Рождение ребёнка
21.05.1858
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Пахомова Надежда
Рождение ребёнка
03.12.1860
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Пахомова Надежда
Рождение ребёнка
07.05.1862
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Пахомова Надежда