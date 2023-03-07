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Кононовъ Леонтий

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Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

19.03.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Григорьевъ Кононъ

Мать: Кононова Василиса Козмина

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ефимова Софья

Мать ребёнка: не указана

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Пахомова Прасковья

Мать ребёнка: не указана

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1804

Сын: Кононовъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кононовъ Федоръ

Мать ребёнка: не указана

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1811
Военная служба
1811
Рождение ребёнка
17.02.1812

Дочь: Кононова Агафья

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
19.03.1847
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