Кононовъ Леонтий
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти19.03.1847
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Григорьевъ Кононъ
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ефимова Софья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Пахомова Прасковья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1804
Сын: Кононовъ Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кононовъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1811
Военная служба
1811
Рождение ребёнка
17.02.1812
Дочь: Кононова Агафья
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
19.03.1847