Кононова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1812

Отец: Кононовъ Леонтий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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