Пахомовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения28.03.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1842
Отец: Пахомовъ Алексей
Бракосочетание
19.04.1859
Рождение ребёнка
24.07.1860
Сын: Пахомовъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Пахомова (Ларионова) Маремьяна
Рождение ребёнка
08.02.1862
Дочь: (Пахомова) Маремьяна
Мать ребёнка: Пахомова (Ларионова) Маремьяна
Рождение ребёнка
11.05.1864
Сын: Пахомовъ Сидоръ
Мать ребёнка: Пахомова (Ларионова) Маремьяна