Пахомовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахомовъ Иванъ

Пахомовъ Иванъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.03.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1842

Отец: Пахомовъ Алексей

Мать: Пахомова (Кононова) Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.04.1859

Жена: Пахомова (Ларионова) Маремьяна

Рождение ребёнка
24.07.1860

Сын: Пахомовъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Пахомова (Ларионова) Маремьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1862

Дочь: (Пахомова) Маремьяна

Мать ребёнка: Пахомова (Ларионова) Маремьяна

Рождение ребёнка
11.05.1864

Сын: Пахомовъ Сидоръ

Мать ребёнка: Пахомова (Ларионова) Маремьяна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.