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Валькевич Иван Степанович

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Валькевич Степан Васильевич

Мать: Валькевич Ефросинья Петровна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Валькевич Степан Иванович

Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Валькевич Пётр Иванович

Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Валькевич Григорий Иванович

Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Валькевич Семён Иванович

Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Валькевич Василий Иванович

Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Валькевич Николай Иванович

Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Военная служба
1742
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Канцелярист Генеральной Войсковой Канцелярии
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Валькевич Григорий Иванович

Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Домонтович Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Военная служба
21.03.1752
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Бунчуковый товарищ; присутствовал в Стародубовской полковой канцелярии
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Валькевич Венедикт Иванович

Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Военная служба
1761
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Был при гетмане на дежурстве
Работа или профессия
1768
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Служил на месте судьи Стародубовского земского повета
Военная служба
1781
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Бунчуковый товарищ. За ним в селе Межениках 30 дворов, в слободе Чернещине 10 дворов, бездворных хат 3, подсоседков: в селе Балыкине 11 дворов, в деревне Прирубках 19 дворов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валькевич София Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
После 1782
Новый Стародуб, Кіровоградська область
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