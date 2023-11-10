Валькевич Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Валькевич Степан Иванович
Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Валькевич Григорий Иванович
Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Валькевич Василий Иванович
Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Валькевич Николай Иванович
Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна
Военная служба
1742
Канцелярист Генеральной Войсковой Канцелярии
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Валькевич Григорий Иванович
Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Домонтович Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна
Военная служба
21.03.1752
Бунчуковый товарищ; присутствовал в Стародубовской полковой канцелярии
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Валькевич Венедикт Иванович
Мать ребёнка: Валькевич София Михайловна
Военная служба
1761
Был при гетмане на дежурстве
Работа или профессия
1768
Служил на месте судьи Стародубовского земского повета
Военная служба
1781
Бунчуковый товарищ. За ним в селе Межениках 30 дворов, в слободе Чернещине 10 дворов, бездворных хат 3, подсоседков: в селе Балыкине 11 дворов, в деревне Прирубках 19 дворов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782