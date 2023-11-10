Домонтович (Валькевич) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиПосле 1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Бракосочетание
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Домонтович Иван Степанович
Отец ребёнка: Домонтович Степан Иванович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Домонтович Василий Степанович
Отец ребёнка: Домонтович Степан Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Домонтович Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Домонтович Степан Иванович
Место жительства
С 1784 по 1798
Кудровка, Чернігівська область
Семья жила в селе Кудровке
Рождение ребёнка
1801
Сын: Домонтович Григорий Степанович
Отец ребёнка: Домонтович Степан Иванович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Домонтович Александр Степанович
Отец ребёнка: Домонтович Степан Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Домонтович Николай Степанович
Отец ребёнка: Домонтович Степан Иванович
(укр.) Микола
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1808
Сосница, Сосницкий уезд, Малороссийская губерния, Российская империя