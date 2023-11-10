Домонтович (Валькевич) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домонтович (Валькевич) Варвара Ивановна

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

После 1808

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Валькевич Иван Степанович

Мать: Валькевич София Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Бракосочетание
Около 1775

Муж: Домонтович Степан Иванович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Домонтович Иван Степанович

Отец ребёнка: Домонтович Степан Иванович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Домонтович Василий Степанович

Отец ребёнка: Домонтович Степан Иванович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Домонтович Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Домонтович Степан Иванович

Сосница, Чернігівська область
Место жительства
С 1784 по 1798
Кудровка, Чернігівська область
Семья жила в селе Кудровке
Рождение ребёнка
1801

Сын: Домонтович Григорий Степанович

Отец ребёнка: Домонтович Степан Иванович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Домонтович Александр Степанович

Отец ребёнка: Домонтович Степан Иванович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Домонтович Николай Степанович

Отец ребёнка: Домонтович Степан Иванович

Сосница, Чернігівська область
(укр.) Микола
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
После 1808
Сосница, Чернігівська область
Сосница, Сосницкий уезд, Малороссийская губерния, Российская империя
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