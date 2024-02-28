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Валькевич Григорий Иванович

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Валькевич Иван Степанович

Мать: Валькевич София Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Военная служба
1784
Поручик Курского пехотного полка. Холост
Военная служба
1791
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Секунд-майор в отставке, исправник Стародубовского нижнего земского суда
Бракосочетание
Около 1792

Жена: Валькевич Елена Даниловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Макарова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Валькевич Елена Даниловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
(укр.) Олександра Валькевич (Макарова) [Валькевичі]
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Рознатовская Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Валькевич Елена Даниловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Работа или профессия
24.01.1800
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Надворный советник, хорунжий Стародубовского повета
Работа или профессия
1803
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Судья Стародубовского поветового суда. Награждён орденом св. Владимира 4-ой степени. (22 сент. 1803 г.)
Работа или профессия
С 1806 по 1809
Чернигов, Чернігівська область
Советник Черниговского Губернского Правления
Работа или профессия
1807
Чернигов, Чернігівська область
Коллежский советник
Работа или профессия
1810
Чернигов, Чернігівська область
Уволен от службы; имел орден св. Иоанна Иерусалимского
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
После 1811
Чернигов, Чернігівська область
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