Валькевич Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Военная служба
1784
Поручик Курского пехотного полка. Холост
Военная служба
1791
Секунд-майор в отставке, исправник Стародубовского нижнего земского суда
Бракосочетание
Около 1792
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Макарова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Валькевич Елена Даниловна
(укр.) Олександра Валькевич (Макарова) [Валькевичі]
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Рознатовская Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Валькевич Елена Даниловна
Работа или профессия
24.01.1800
Надворный советник, хорунжий Стародубовского повета
Работа или профессия
1803
Судья Стародубовского поветового суда. Награждён орденом св. Владимира 4-ой степени. (22 сент. 1803 г.)
Работа или профессия
С 1806 по 1809
Советник Черниговского Губернского Правления
Работа или профессия
1807
Коллежский советник
Работа или профессия
1810
Уволен от службы; имел орден св. Иоанна Иерусалимского
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811