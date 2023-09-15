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Валькевич Николай Иванович

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1810

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Валькевич Иван Степанович

Мать: Валькевич София Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Валькевич Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Военная служба
Около 1800
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Премьер-майор в отставке; судья Стародубовского поветового суда
Работа или профессия
С 1806 по 1809
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Стародубовский поветовый маршал дворянства
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
После 1810
Новый Стародуб, Кіровоградська область
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