Валькевич Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Валькевич Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Около 1800
Премьер-майор в отставке; судья Стародубовского поветового суда
Работа или профессия
С 1806 по 1809
Стародубовский поветовый маршал дворянства
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1810