Валькевич Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Бракосочетание
Около 1788
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Гудович София Васильевна
Мать ребёнка: Жураковская Надежда Петровна
(укр.) Софія Василівна Валькевич [Валькевичі]
Военная служба
1802
Гвардии прапорщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1803
Потомства не оставил