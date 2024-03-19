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Валькевич Василий Иванович

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1803

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Валькевич Иван Степанович

Мать: Валькевич София Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Бракосочетание
Около 1788

Жена: Жураковская Надежда Петровна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Гудович София Васильевна

Мать ребёнка: Жураковская Надежда Петровна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
(укр.) Софія Василівна Валькевич [Валькевичі]
Военная служба
1802
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Гвардии прапорщик
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
После 1803
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Потомства не оставил
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