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Валькевич Степан Иванович

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1803

Пол

Мужской

Отец

Около 1718 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Валькевич Иван Степанович

Мать: Валькевич София Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Военная служба
01.01.1783
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: капитан
Военная служба
1784
Гарво́лин, Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская империя
Ротмистр Орденского кирасирского полка. За ним с братьями деревня Меженики, слобода Чернещина, хутора Веребевский, Погарский, Росуха и село Олефин; холост
Военная служба
1802
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Майор в отставке
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
После 1803
Новый Стародуб, Кіровоградська область
после 1803 Стародуб, Стародубский уезд, Полтавская губерния в составе Малороссийского генерал-губернаторства, Российская империя. Смерть, потомства не оставил
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