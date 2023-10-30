Валькевич Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1803
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Военная служба
01.01.1783
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: капитан
Военная служба
1784
Гарво́лин, Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская империя
Ротмистр Орденского кирасирского полка. За ним с братьями деревня Меженики, слобода Чернещина, хутора Веребевский, Погарский, Росуха и село Олефин; холост
Военная служба
1802
Майор в отставке
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1803
после 1803 Стародуб, Стародубский уезд, Полтавская губерния в составе Малороссийского генерал-губернаторства, Российская империя. Смерть, потомства не оставил