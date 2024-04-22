Бакашева (Цапкина) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакашева (Цапкина) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.11.1876 ст.

Дата смерти

07.02.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1876 ст.

Отец: Григорий Фролов

Мать: Васса Григорьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №36 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Фролов и законная жена его Васса Егорова; оба они вероисповедания православного
Крещение
14.11.1876 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: города Рузы мещанин Степан Климов и того же сельца Хотебцова крестьянская дочь девица Ксения Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с дьячком Иваном... Показать все
Бракосочетание
17.01.1897 ст.

Муж: Бакашов Иван Матвеевич

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №1 Сельца Хотебцова крестьянский сын Иоанн Матфеев, православного вероисповедания, первым браком, 20 лет и того же сельца Хотебцова крестьянина Григория Фролова дочь девица Екатерина Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1897 ст.

Сын: Бакашов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бакашов Иван Матвеевич

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №15 Деревни Хотебцова крестьянин Иван Матвеев и законная жена его Екатерина Григорьева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
24.11.1899 ст.

Сын: Бакашев Савелий Иванович

Отец ребёнка: Бакашов Иван Матвеевич

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Иван Матфеев и законная жена его Екатерина Григорьева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
03.03.1903 ст.

Сын: Бакашев Иван Иванов

Отец ребёнка: Бакашов Иван Матвеевич

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №9 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Иван Матвеев и жена его Екатерина Григорьева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
15.02.1904 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Бакашов Иван Матвеевич

Руза, Рузский, Московская область
Запись №7 В Рузской городской Земской больнице, Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова крестьянин Иван Матвеев Бакашев и законная жена его Екатерина Григорьева; оба православного вер... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1908 ст.

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Бакашов Иван Матвеевич

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №9 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Иван Матвеев Бокашев и жена его Екатерина Григорьева; оба православного вероисповедания
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
07.02.1913 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: при родах | ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста части III («об умерших»): 7 (9) февраля 1913 года.Сельца Хотебцова крестьянская жена Екатерин... Показать все
Похороны
09.02.1913 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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