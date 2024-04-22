Бакашева (Цапкина) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1876 ст.
Дата смерти07.02.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1876 ст.
Отец: Григорий Фролов
Мать: Васса Григорьева
Запись №36 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Фролов и законная жена его Васса Егорова; оба они вероисповедания православного
Крещение
14.11.1876 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: города Рузы мещанин Степан Климов и того же сельца Хотебцова крестьянская дочь девица Ксения Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с дьячком Иваном... Показать все
Бракосочетание
17.01.1897 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №1 Сельца Хотебцова крестьянский сын Иоанн Матфеев, православного вероисповедания, первым браком, 20 лет и того же сельца Хотебцова крестьянина Григория Фролова дочь девица Екатерина Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1897 ст.
Сын: Бакашов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Бакашов Иван Матвеевич
Запись №15 Деревни Хотебцова крестьянин Иван Матвеев и законная жена его Екатерина Григорьева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
24.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Бакашов Иван Матвеевич
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Иван Матфеев и законная жена его Екатерина Григорьева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
03.03.1903 ст.
Сын: Бакашев Иван Иванов
Отец ребёнка: Бакашов Иван Матвеевич
Запись №9 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Иван Матвеев и жена его Екатерина Григорьева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
15.02.1904 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Бакашов Иван Матвеевич
Руза, Рузский, Московская область
Запись №7 В Рузской городской Земской больнице, Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова крестьянин Иван Матвеев Бакашев и законная жена его Екатерина Григорьева; оба православного вер... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1908 ст.
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Бакашов Иван Матвеевич
Запись №9 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Иван Матвеев Бокашев и жена его Екатерина Григорьева; оба православного вероисповедания
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.02.1913 ст.
Причина смерти: при родах | ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста части III («об умерших»): 7 (9) февраля 1913 года.Сельца Хотебцова крестьянская жена Екатерин... Показать все
Похороны
09.02.1913 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд