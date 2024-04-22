Бакашев Савелий (Савва) Иванович
Место рождения
Дата рождения24.11.1899 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1899 ст.
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Иван Матфеев и законная жена его Екатерина Григорьева; оба они вероисповедания православного
Крещение
25.11.1899 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца Хотебцова крестьянин Влас Уаров и того же сельца служащего в военной службе жена Анна Сергеева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псало... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1921
Сын: Бакашев Владимир Савельевич
Мать ребёнка: Бакашева Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Савельевна
Мать ребёнка: Бакашева Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Савельевна
Мать ребёнка: Бакашева Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942
Причина смерти: пропал без вести в годы войны