Бакашев Савелий (Савва) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакашев Савелий (Савва) Иванович

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

24.11.1899 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1899 ст.

Отец: Бакашов Иван Матвеевич

Мать: Бакашева Екатерина Григорьевна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Иван Матфеев и законная жена его Екатерина Григорьева; оба они вероисповедания православного
Крещение
25.11.1899 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца Хотебцова крестьянин Влас Уаров и того же сельца служащего в военной службе жена Анна Сергеева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псало... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1921

Сын: Бакашев Владимир Савельевич

Мать ребёнка: Бакашева Екатерина Михайловна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Савельевна

Мать ребёнка: Бакашева Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Савельевна

Мать ребёнка: Бакашева Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакашева Екатерина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
1942
Причина смерти: пропал без вести в годы войны
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