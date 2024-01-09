Бакашева Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1921
Сын: Бакашев Владимир Савельевич
Отец ребёнка: Бакашев Савелий Иванович
Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Савельевна
Отец ребёнка: Бакашев Савелий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Савельевна
Отец ребёнка: Бакашев Савелий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно