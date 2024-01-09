Бакашева Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакашева Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1921

Сын: Бакашев Владимир Савельевич

Отец ребёнка: Бакашев Савелий Иванович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Савельевна

Отец ребёнка: Бакашев Савелий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Савельевна

Отец ребёнка: Бакашев Савелий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакашев Савелий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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