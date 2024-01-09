(Бакашева) Наталья Иванова
Место рождения
Дата рождения07.07.1908 ст.
Дата смерти07.07.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.07.1908 ст.
Трехсвятительская церковь, Полуэктово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Степан Петров Баранов и той же деревни крестьянская девица Ольга Романова Таинство крещения совершал приходский священник Пав... Показать все
Рождение
07.07.1908 ст.
Запись №9 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Иван Матвеев Бокашев и жена его Екатерина Григорьева; оба православного вероисповедания
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.07.1908 ст.
Причина смерти: от слабости
Похороны
09.08.1908 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд