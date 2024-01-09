(Бакашева) Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бакашева) Наталья Иванова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

07.07.1908 ст.

Дата смерти

07.07.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.07.1908 ст.
Трехсвятительская церковь, Полуэктово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Степан Петров Баранов и той же деревни крестьянская девица Ольга Романова Таинство крещения совершал приходский священник Пав... Показать все
Рождение
07.07.1908 ст.

Отец: Бакашов Иван Матвеевич

Мать: Бакашева Екатерина Григорьевна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №9 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Иван Матвеев Бокашев и жена его Екатерина Григорьева; оба православного вероисповедания
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
07.07.1908 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от слабости
Похороны
09.08.1908 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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