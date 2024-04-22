(Бакашева) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения15.02.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
15.02.1904 ст.
Запись №7 В Рузской городской Земской больнице, Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова крестьянин Иван Матвеев Бакашев и законная жена его Екатерина Григорьева; оба православного вер... Показать все
Крещение
16.02.1904 ст.
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Хотебцова крестьянин Борис Григорьев Цапкин и крестьянская девица Александра Григорьева Цапкина Таинство крещения совершал приходский священник Иоанн Крутяков с пр... Показать все
Смерть
Неизвестно