(Бакашева) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бакашева) Евдокия Иванова

Место рождения

Руза, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.02.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1904 ст.

Отец: Бакашов Иван Матвеевич

Мать: Бакашева Екатерина Григорьевна

Руза, Рузский, Московская область
Запись №7 В Рузской городской Земской больнице, Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова крестьянин Иван Матвеев Бакашев и законная жена его Екатерина Григорьева; оба православного вер... Показать все
Крещение
16.02.1904 ст.
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Хотебцова крестьянин Борис Григорьев Цапкин и крестьянская девица Александра Григорьева Цапкина Таинство крещения совершал приходский священник Иоанн Крутяков с пр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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