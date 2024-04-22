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Бакашев Иван Иванов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

03.03.1903 ст.

Дата смерти

03.03.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903 ст.

Отец: Бакашов Иван Матвеевич

Мать: Бакашева Екатерина Григорьевна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №9 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Иван Матвеев и жена его Екатерина Григорьева; оба православного вероисповедания
Крещение
03.03.1903 ст.
Трехсвятительская, села Полуэктова, церковь, Хотебцовской волости, Рузского уезда, Московской губернии
Восприемниками были: деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Влас Уваров и той же деревни крестьянская девица Александра Григорьева Таинство крещения совершал приходский священник Павел К... Показать все
Смерть
03.03.1903 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от слабости
Похороны
05.03.1903 ст.
приходское кладбище в селе Полуэктово, Хотебцовской волости, Рузского уезда, Московской губернии
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