Бакашев Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения03.03.1903 ст.
Дата смерти03.03.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903 ст.
Запись №9 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Иван Матвеев и жена его Екатерина Григорьева; оба православного вероисповедания
Крещение
03.03.1903 ст.
Трехсвятительская, села Полуэктова, церковь, Хотебцовской волости, Рузского уезда, Московской губернии
Восприемниками были: деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Влас Уваров и той же деревни крестьянская девица Александра Григорьева Таинство крещения совершал приходский священник Павел К... Показать все
Смерть
03.03.1903 ст.
Причина смерти: от слабости
Похороны
05.03.1903 ст.
приходское кладбище в селе Полуэктово, Хотебцовской волости, Рузского уезда, Московской губернии