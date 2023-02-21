Евдокия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1718 г.р.

Дети

Около 1740 г.р.
Около 1743 г.р.
Около 1744 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
1784
Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
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