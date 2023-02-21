Евдокия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
1784
Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния