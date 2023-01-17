Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти10.07.1815 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Иван Васильев
Мать: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Акулина Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Арина Васильева
Мать ребёнка: Акулина Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Емельян Васильев
Мать ребёнка: Акулина Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Федосья Васильева
Мать ребёнка: Акулина Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Акулина Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Фёдорова
Смерть
10.07.1815 ст.
Причина смерти: от старости