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Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

10.07.1815 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1718 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1744 г.р.

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1786 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Иван Васильев

Мать: Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Акулина Фёдорова

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Арина Васильева

Мать ребёнка: Акулина Фёдорова

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Емельян Васильев

Мать ребёнка: Акулина Фёдорова

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Федосья Васильева

Мать ребёнка: Акулина Фёдорова

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Акулина Фёдорова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Фёдорова

Смерть
10.07.1815 ст.
Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Причина смерти: от старости
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