Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Иван Васильев
Мать: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Михаил Никитин
Мать ребёнка: Катерина Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Катерина Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Дормедонт Никитин
Мать ребёнка: Катерина Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Семёнова
Смерть
1796