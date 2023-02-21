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Никита Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

Около 1718 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1750 г.р.

Дети

Около 1781 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Иван Васильев

Мать: Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Михаил Никитин

Мать ребёнка: Катерина Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Катерина Семёнова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Дормедонт Никитин

Мать ребёнка: Катерина Семёнова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Семёнова

Смерть
1796
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