Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Около 1740 г.р.
Около 1743 г.р.
Около 1744 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семёнова

Смерть
1783
Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
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