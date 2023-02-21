Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смерти1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семёнова
Смерть
1783
Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния