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Степан Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

Около 1718 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Иван Васильев

Мать: Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Мария Степанова

Мать ребёнка: Матрёна Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Прасковья Степанова

Мать ребёнка: Матрёна Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Гаврилова

Смерть
1797
Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
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