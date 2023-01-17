Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Иван Васильев
Мать: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Мария Степанова
Мать ребёнка: Матрёна Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Прасковья Степанова
Мать ребёнка: Матрёна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Гаврилова
Смерть
1797
Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния