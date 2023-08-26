Боровин Матвей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровин Матвей Степанович

Боровин Матвей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровин Степан Стефан Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Козлова Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Боровина Евфимия Федоровна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Коширина Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Боровина Евфимия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Боровин Борис Матвеевич

Мать ребёнка: Боровина Евфимия Федоровна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Боровина Евлампия Матвеевна

Мать ребёнка: Боровина Евфимия Федоровна

Рождение ребёнка
05.07.1862

Сын: Боровин Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Боровина Евфимия Федоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Восприемники: Урядник Николай Стефанович Бородин и Казака Василия Бородина жена Апполинария Филипповна
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.

Сын: Боровин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Боровина Евфимия Федоровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Василий Никифорович Блинов, казака Василий Бородина жена Апполинария Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровин Захар Матвеевич

Мать ребёнка: Боровина Евфимия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровина Евфимия Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close