Боровин Матвей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боровин Степан Стефан Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Козлова Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Боровина Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Коширина Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Боровина Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Боровина Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Боровина Евлампия Матвеевна
Мать ребёнка: Боровина Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
05.07.1862
Мать ребёнка: Боровина Евфимия Федоровна
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Восприемники: Урядник Николай Стефанович Бородин и Казака Василия Бородина жена Апполинария Филипповна
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.
Мать ребёнка: Боровина Евфимия Федоровна
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Василий Никифорович Блинов, казака Василий Бородина жена Апполинария Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боровина Евфимия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно