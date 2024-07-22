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Боровин Иван Матвеевич

Место рождения

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.01.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1865 ст.

Отец: Боровин Матвей Степанович

Мать: Боровина Евфимия Федоровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Василий Никифорович Блинов, казака Василий Бородина жена Апполинария Филипповна
Бракосочетание
30.01.1883 ст.

Жена: Боровина Параскева Захаровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители: Дмитрий Семенович Емельянов, Урядник Иван Фролов, Казак Георгий Пятин
Поручитель
29.10.1903 ст.
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
При заключении брака казака Ивана Федоровича Семенова (18 лет) и казачьей девицы Анны Степановны Болодуриной (16 ле), вместе с казаками: Владимиром Вавиловым и Петром Васильевым
Бракосочетание
09.05.1904 ст.

Жена: Боровина Наталья Абрамовна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители:Ларион Кузьмин, Василий Коширин; Григорий Дмитриев, Григорий Голубев
Смерть
Неизвестно

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