Боровин Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1865 ст.
Восприемники: Василий Никифорович Блинов, казака Василий Бородина жена Апполинария Филипповна
Бракосочетание
30.01.1883 ст.
Поручители: Дмитрий Семенович Емельянов, Урядник Иван Фролов, Казак Георгий Пятин
Поручитель
29.10.1903 ст.
При заключении брака казака Ивана Федоровича Семенова (18 лет) и казачьей девицы Анны Степановны Болодуриной (16 ле), вместе с казаками: Владимиром Вавиловым и Петром Васильевым
Бракосочетание
09.05.1904 ст.
Поручители:Ларион Кузьмин, Василий Коширин; Григорий Дмитриев, Григорий Голубев
Смерть
Неизвестно