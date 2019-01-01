село Нижнеозёрное, село Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Нижнеозёрное

Илекский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
345Нижне- Озерная, стан. казач. Ор. в.при р. Урале.94станов. кварт.46113111328Церковь православная 1, мечеть 1, почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Нижне-Озерный
177. Нижне-Озерная, станица казачья, при реке Урале, дворов 566, жителей 3093, стан. првл. (уездный город в 96 верстах), церковь православная, мечеть, 2 школы, почтовая с Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Нижне-Озерная станица
станица Нижне-Озерная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Илекский район
75110Нижнеозерноесело51°36'с.ш.53°54'в.д.M-39-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Илекский муниципальный район, Сельское поселение Нижнеозёрнинский сельсовет
53619422101с Нижнеозёрноесело
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