Боровина (Емельянова) Параскева Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1883 ст.
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители: Дмитрий Семенович Емельянов, Урядник Иван Фролов, Казак Георгий Пятин
Смерть
Неизвестно