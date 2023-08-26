Боровина (Емельянова) Параскева Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровина (Емельянова) Параскева Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1883 ст.

Муж: Боровин Иван Матвеевич

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители: Дмитрий Семенович Емельянов, Урядник Иван Фролов, Казак Георгий Пятин
Смерть
Неизвестно
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