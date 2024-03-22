Боровин Захар Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1877 ст.
Сын: Боровин Георгий Захарович
Мать ребёнка: Боровина Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
Около ?.05.1879 ст.
Мать ребёнка: Боровина Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
18.02.1882 ст.
Сын: Боровин Василий Захарович
Мать ребёнка: Боровина Ольга Яковлевна
Восприемники: Михаил Матвеевич Боровин, Ивана Кожевникова жена Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
06.02.1884
Мать ребёнка: Боровина Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
02.03.1885 ст.
Дочь: Боровина Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Боровина Ольга Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боровина Ольга Яковлевна
Смерть
Неизвестно