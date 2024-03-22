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Боровин Захар Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровин Матвей Степанович

Мать: Боровина Евфимия Федоровна

Рождение ребёнка
04.01.1877 ст.

Сын: Боровин Георгий Захарович

Мать ребёнка: Боровина Ольга Яковлевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около ?.05.1879 ст.

Сын: Боровин Семён Захарович

Мать ребёнка: Боровина Ольга Яковлевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1882 ст.

Сын: Боровин Василий Захарович

Мать ребёнка: Боровина Ольга Яковлевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Михаил Матвеевич Боровин, Ивана Кожевникова жена Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
06.02.1884

Сын: Боровин Феодор Захарович

Мать ребёнка: Боровина Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
02.03.1885 ст.

Дочь: Боровина Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Боровина Ольга Яковлевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровина Ольга Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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