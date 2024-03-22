Боровин Михаил Матвеевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1862
Дата смерти03.03.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1862
Восприемники: Урядник Николай Стефанович Бородин и Казака Василия Бородина жена Апполинария Филипповна
Рождение ребёнка
02.10.1883 ст.
Дочь: Боровина Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Боровина Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
29.07.1889
Дочь: Боровина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Боровина Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
29.07.1889 ст.
Сын: Боровин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Боровина Пелагея Николаевна
Близнецы (в метрике) Василий и Анна Восприемники: Григорий Иванович Козлов, девица казачья Дарья Николаевна Сапожникова и казака Ивана Боровина жена Параскева Захариевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1891 ст.
От сибирской язвы