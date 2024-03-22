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Боровин Михаил Матвеевич

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

05.07.1862

Дата смерти

03.03.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1862

Отец: Боровин Матвей Степанович

Мать: Боровина Евфимия Федоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Восприемники: Урядник Николай Стефанович Бородин и Казака Василия Бородина жена Апполинария Филипповна
Рождение ребёнка
02.10.1883 ст.

Дочь: Боровина Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Боровина Пелагея Николаевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.07.1889

Дочь: Боровина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Боровина Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
29.07.1889 ст.

Сын: Боровин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Боровина Пелагея Николаевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Близнецы (в метрике) Василий и Анна Восприемники: Григорий Иванович Козлов, девица казачья Дарья Николаевна Сапожникова и казака Ивана Боровина жена Параскева Захариевна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровина Пелагея Николаевна

Смерть
03.03.1891 ст.
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
От сибирской язвы
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