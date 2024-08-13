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Негробов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Негробов Иван Фотиевич

Мать: Негробова (Негробова) Анисья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828

Сын: Негробов Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анисья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Негробов Савва Алексеевич

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анисья

Рождение ребёнка
04.03.1835

Сын: Негробов Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анисья

Рождение ребёнка
02.02.1838

Сын: Негробов Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анисья

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