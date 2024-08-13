Негробова (Негробова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНегробова (Негробова) Анисья

Негробова (Негробова) Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828

Сын: Негробов Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Негробов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Негробов Савва Алексеевич

Отец ребёнка: Негробов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1835

Сын: Негробов Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Негробов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1838

Сын: Негробов Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Негробов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.