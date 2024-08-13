Негробова (Негробова) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Негробов Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Негробов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Негробов Савва Алексеевич
Отец ребёнка: Негробов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1835
Отец ребёнка: Негробов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1838
Сын: Негробов Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Негробов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно