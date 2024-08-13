Негробов Никифор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНегробов Никифор Алексеевич

Негробов Никифор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1838

Отец: Негробов Алексей Иванович

Мать: Негробова (Негробова) Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косенкова (Негробова) Елена Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.