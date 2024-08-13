Негробов Никифор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1838
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косенкова (Негробова) Елена Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Андреева (Негробова) Зиновия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: не указана