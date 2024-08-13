Негробова (Негробова) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негробова (Негробова) Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Сын: Негробов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Негробов Иван Фотиевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Негробов Терентий Иванович

Отец ребёнка: Негробов Иван Фотиевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Негробова) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Негробов Иван Фотиевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Негробов Яков Иванович

Отец ребёнка: Негробов Иван Фотиевич

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