Шенкер (Акулова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шенкер (Акулова) Варвара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1924

Дата смерти

17.04.2006

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

1947 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1924

Отец: Акулов Николай Семёнович

Мать: Акулова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
16.03.1947

Сын: Шенкер Александр Наумович

Отец ребёнка: Шенкер Наум Аронович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.12.1948

Сын: Шенкер Юрий Наумович

Отец ребёнка: Шенкер Наум Аронович

Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Рождение ребёнка
16.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шенкер Наум Аронович

Рождение ребёнка
09.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шенкер Наум Аронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шенкер Наум Аронович

Смерть
17.04.2006