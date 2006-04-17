Шенкер (Акулова) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1924
Дата смерти17.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1924
Рождение ребёнка
16.03.1947
Сын: Шенкер Александр Наумович
Отец ребёнка: Шенкер Наум Аронович
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.12.1948
Сын: Шенкер Юрий Наумович
Отец ребёнка: Шенкер Наум Аронович
Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Рождение ребёнка
16.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шенкер Наум Аронович
Рождение ребёнка
09.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шенкер Наум Аронович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шенкер Наум Аронович
Смерть
17.04.2006