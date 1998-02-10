Шенкер Юрий Наумович
Место рождения
Дата рождения22.12.1948
Дата смерти10.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1948
Бракосочетание
18.08.1972
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.1998
Болотовские Дворы, Орловский муниципальный район, Орловская область
Похороны
13.02.1998
Бакланово, Орловский муниципальный район, Орловская область