Шенкер Юрий Наумович 22.12.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шенкер Юрий Наумович

Место рождения

Каттакурган

Дата рождения

22.12.1948

Дата смерти

10.02.1998

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1948

Отец: Шенкер Наум Аронович

Мать: Шенкер (Акулова) Варвара Николаевна

Бракосочетание
18.08.1972

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.02.1998
Болотовские Дворы, Орловский муниципальный район, Орловская область
Похороны
13.02.1998
Бакланово, Орловский муниципальный район, Орловская область

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