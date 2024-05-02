Акулов Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Отец: Акулов Семен
Мать: не указана
Сын: Акулов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна
Дочь: Акулова (Акулова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна
Дочь: Донских (Акулова) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна
Дочь: Акулова (Акулова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна
Дочь: Козлова (Акулова) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна
Дочь: Шенкер (Акулова) Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна