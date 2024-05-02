Акулов Николай Семёнович 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акулов Николай Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Акулов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулова (Акулова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донских (Акулова) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулова (Акулова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Акулов Егор Николаевич

Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
04.11.1918

Дочь: Козлова (Акулова) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Акулов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.12.1924

Дочь: Шенкер (Акулова) Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Акулова (Шевцова) Антонина Васильевна

Смерть
1943
Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган

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