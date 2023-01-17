село Осадчее, село Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Осадчее

Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1797Асадчев (Осадчев, Писаревский), хут. каз.при рч. Ржевце.5212240896908Завод маслобойный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Репьевская волость
815. Осадчев Хутор (Ржавский, Писаревский), слобода бывшая владельческая, при речке Ржавце, дворов 235, жителей 1880, церковь православная, школа, лавка, 11 ветряных мель Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Репьевский район
7815Осадчеесело51°09'с.ш.38°36'в.д.M-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Репьёвский муниципальный район, Осадчевское сельское поселение
20645424101с Осадчеесело
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