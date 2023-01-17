Осадчее
Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1797Асадчев (Осадчев, Писаревский), хут. каз.при рч. Ржевце.5212240896908Завод маслобойный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
815. Осадчев Хутор (Ржавский, Писаревский), слобода бывшая владельческая, при речке Ржавце, дворов 235, жителей 1880, церковь православная, школа, лавка, 11 ветряных мель Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7815Осадчеесело51°09'с.ш.38°36'в.д.M-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20645424101с Осадчеесело