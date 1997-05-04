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Шенкер Наум Аронович

Место рождения

Никополь, Дніпропетровська область

Дата рождения

02.08.1925

Дата смерти

04.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

1947 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925

Отец: Шейнкер Арон

Мать: Шейнкер Маня

Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
16.03.1947

Сын: Шенкер Александр Наумович

Мать ребёнка: Шенкер Варвара Николаевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.12.1948

Сын: Шенкер Юрий Наумович

Мать ребёнка: Шенкер Варвара Николаевна

Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Рождение ребёнка
16.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шенкер Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
09.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шенкер Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шенкер Варвара Николаевна

Смерть
04.05.1997
Первомайский, город областного подчинения Щекино, Тульская область
Похороны
Неизвестно