Шенкер Наум Аронович
Место рождения
Дата рождения02.08.1925
Дата смерти04.05.1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925
Отец: Шейнкер Арон
Мать: Шейнкер Маня
Рождение ребёнка
16.03.1947
Сын: Шенкер Александр Наумович
Мать ребёнка: Шенкер Варвара Николаевна
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.12.1948
Сын: Шенкер Юрий Наумович
Мать ребёнка: Шенкер Варвара Николаевна
Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Рождение ребёнка
16.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шенкер Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шенкер Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1997
Первомайский, город областного подчинения Щекино, Тульская область
Похороны
Неизвестно