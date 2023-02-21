Плаксин Дмитрий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1976
Рождение ребёнка
13.12.1999
Дочь: Плаксина Валерия Дмитриевна
Мать ребёнка: Плаксина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
23.07.2007
Сын: Плаксин Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Плаксина Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удалова Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно