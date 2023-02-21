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Плаксин Дмитрий Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1976

Отец: Плаксин Валерий Дмитриевич

Мать: Плаксина Надежда Валентиновна

Рождение ребёнка
13.12.1999

Дочь: Плаксина Валерия Дмитриевна

Мать ребёнка: Плаксина Наталья Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.07.2007

Сын: Плаксин Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Плаксина Наталья Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удалова Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плаксина Наталья Сергеевна

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