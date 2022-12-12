Плаксина Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1999
Дочь: Плаксина Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Плаксин Дмитрий Валерьевич
Рождение ребёнка
23.07.2007
Сын: Плаксин Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Плаксин Дмитрий Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно