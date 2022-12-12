Плаксина Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1999

Дочь: Плаксина Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Плаксин Дмитрий Валерьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.07.2007

Сын: Плаксин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Плаксин Дмитрий Валерьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Дмитрий Валерьевич

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